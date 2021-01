Pizzolato, Spumante Rosato Extra Dry M-Use 2019

Lo Spumate rosato M-Use, il cui nome evoca il termine musa ma anche Multi-Uso, perché questa bottiglia nasce per non essere buttata ma riutilizzata come oggetto di design, ha colore rosa tenue con riflessi brillanti ad anticipare un naso dal bel fruttato con tocchi delicati di fiori a rifinitura. In bocca, il sorso attacca dolce, continuando con buon contrasto e fragranza. Un vino dagli abbinamenti svariati, ma che può trovare il suo sposalizio perfetto con tante classiche zuppe di verdure che popolano l'Italia dei mille campanili. L’azienda Pizzolato, con sede a Villaverla, produce vino dal 1981 ed è condotta da Settimo Pizzolato, che ha introdotto pionieristicamente una conduzione biologica a tutto tondo e, da ultimo, la coltivazione dei cosiddetti vitigni “Piwi” (abbreviazione del termine tedesco Pilzwiderstandfähig, che significa resistente ai funghi). Una filosofia non solo produttiva ma un vero e proprio approccio ambientalista che si ritrova perfino nei materiali utilizzati per la struttura della cantina. Legno di faggio locale (certificato Pefc, e proveniente dalla Foresta controllata del Cansiglio), che, ossidandosi con il tempo, contribuirà ad integrarla nel paesaggio della campagna trevigiana. Una sede aziendale, inaugurata nel 2016, che ingloba quella passata e si fonde col paesaggio circostante, nel rispetto dell’ambiente e ad impatto zero sulla comunità circostante.

