Pizzolato, Veneto Igt Rosso Konti-Ki 2019

L’azienda Pizzolato, con sede nel trevigiano, produce vino dal 1991 ed è condotta da Settimo Pizzolato, che ha introdotto pionieristicamente una conduzione biologica a tutto tondo e, da ultimo, la coltivazione dei cosiddetti vitigni “Piwi” (abbreviazione del termine tedesco Pilzwiderstandfähig, che significa resistente ai funghi, cioè capaci di opporsi da soli alle malattie fungine della vite, fra le quali vengono utilizzate da Pizzolato il “Johanniter” e il “Bronner” a bacca bianca, il “Prior”, il “Merlot Khorus” e il “Cabernet Cortis” a bacca rossa). Una filosofia non solo produttiva ma un vero e proprio approccio ambientalista che si ritrova perfino nei materiali utilizzati per la struttura della cantina: legno di faggio locale (certificato Pefc, e proveniente dalla Foresta controllata del Cansiglio), che, ossidandosi con il tempo, contribuirà ad integrarla nel paesaggio della campagna. Una sede aziendale, inaugurata nel 2016, che ingloba quella passata anche nel rispetto dell’ambiente e della comunità circostante. Il Piwi Rosso Konti-ki 2019 è molto intenso di mora selvatica, vaniglia e poi, via via, noce moscata e chiodi di garofano. In bocca scorre fruttato di ciliegia e ribes, con buona aderenza che ricorda il lampone acerbo e un tocco di amaricante a stemperare il finale caldo e il sapore di caramella alle more. Nel complesso piacevole, ricorda la freschezza selvatica dei boschi vicino al mare.

