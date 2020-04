Planeta, Doc Sicilia Menfi Chardonnay 2017

Vino storico lo Chardonnay di Planeta, è diventato l’emblema stesso del cambiamento di rotta della Sicilia del vino. Arrivato per la prima volta sul mercato con l’annata 1994, questo bianco dal carattere mediterraneo è fermentato e lasciato maturare in barrique. La versione 2018 ripropone lo schema del suo successo: tanto fine quanto potente, è capace di un lungo affinamento in bottiglia, se ben conservato in cantina. Di colore giallo dorato, al naso è intenso, con profumi di pesca, mela, crema di vaniglia e nocciola. In bocca è pieno, morbido e cremoso, ma capace anche di guizzi vivaci per la presenza di una buona fragranza acida. Molto tempo è trascorso dagli inizi degli anni Novanta, quando Planeta nacque ed oggi la cantina gestita da Alessio, Francesca e Santi è diventata un vero e proprio viaggio enoico in Sicilia, che spazia tra luoghi, persone ed emozioni diverse, da Noto a Vittoria, da Menfi a Sambuca, da capo Milazzo a Castiglione di Sicilia, ritrovando nel vino il minimo comune denominatore. Tutte le proprietà aziendali e ogni cantina sono capaci di una cifra stilistica pulita e precisa, che certamente mira all’interpretazione dei diversi terroir, ma che non perde mai di vista l’esaltazione dell’idea di vino dell’azienda, nota per il suo tratto moderno ed immediato. Oggi Planeta è una realtà decisamente consolidata e conta su 395 ettari a vigneto per una produzione di 3.500.000 bottiglie.

