Il Plato Chic Superfood di Milano è il primo ristorante italiano interamente dedicato a questa tipologia di cibi, che prevede l’utilizzo di materie prime ad alto contenuto di vitamine, sali minerali, antiossidanti, fibre e fitonutrienti. Il Plato Chic è nato dall’intuizione di Mariangela Affinita, dopo ben due anni di ricerche svolte da team di professionisti della nutrizione, tra cui una studiosa di neuroscienze che ha aiutato i creativi a mettere a punto un progetto in grado di coniugare ingredienti salutari, energici e nutrienti con portate dall’aspetto accattivante e piacevole per tutti i sensi. Il nome Plato si rifà invece al filosofo greco Platone, con un evidente rimando al celebre mito della caverna a simboleggiare l’invito alla conoscenza di sé e di ciò che ci circonda, cibo compreso, evidentemente. Ma Plato Chic Superfood non è soltanto il primo ristorante italiano dedicato ai superfood: è anche luogo di incontro per promuovere uno stile di vita sano che permetta di vivere una vita nel pieno benessere.

