Podere Forte, Doc Rocca d'Orcia Rosato Filiz Rosé 2021

Il “Filiz Rosé”, Sangiovese Rosé, è vino biologico e biodinamico, che nasce da una particolare selezione del vitigno principe della Toscana coltivato a Podere Forte. Alla vista si presenta di un bel color salmone luminoso e brillante. Ricco il profilo aromatico, caratterizzato dai profumi di pompelmo, rosa e fragola che si fondono in una chiusura fresca di erbe spontanee. Il sorso è piacevolmente sapido e ben assecondato da una buona acidità, che regala freschezza e bevibilità. Finale teso, con richiami ancora agrumati. Un rosé dalla spiccata personalità, testimone dei progressi compiuti dalla cantina di Castiglione d’Orcia nella valorizzazione di questa varietà, ormai protagonista assoluta nel suo portafoglio etichette. Il vino è ottenuto a partire da una fermentazione spontanea in vasche d’acciaio dove prosegue l’affinamento sulle fecce fini per 6-8 mesi, a cui seguono 3 mesi di bottiglia prima dell’uscita sugli scaffali. Il progetto enologico di Pasquale Forte, presidente dell'azienda Eldor leader nel settore dell'Automotive, è cominciato nel 1997, ed oggi conta su 500 ettari di cui 24,2 a vigneto, per una produzione complessiva di 15.000 bottiglie. L’azienda, totalmente condotta in biodinamica e situata in Val d’Orcia, tra le colline che segnano il confine tra il Senese e il Grossetano, è un esempio da manuale di integrazione tra tradizione ed innovazione, con la natura protagonista assoluta.

(fp)

