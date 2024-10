Podere Roseto, Doc Bolgheri Superiore Podere Roseto 2021

Podere Roseto fa parte delle aziende di Giuliano e Gessica Frollani. Grazie all’attività agricola di famiglia esistente sul territorio dagli anni Cinquanta, è nata Fattoria Casa di Terra negli anni Novanta, cui si è aggiunto Podere Roseto nel 2019 e due attività di accoglienza a Donoratico: l’agriturismo il Pelago dedicato alle famiglie e il podere Conte Novello, per vacanze più intime. Le due cantine si trovano adiacenti, a metà distanza fra le due strade parallele della Vecchia Aurelia e della Via Bolgherese a pochi chilometri dal borgo di Bolgheri. I 10 ettari di vigneto di Podere Roseto sono a corpo unico in zona Ferruggini e ogni filare esordisce con una pianta di rose, da cui il nome. Dalle porzioni di vigna pede-collinare, e da impianti che toccano i vent’anni di età, arriva il Merlot che compone il Bolgheri Superiore 2021, vino fitto ma delicato, che profuma di ciliegia, viola, macchia mediterranea e cenni iodati; al palato vira con decisione su note floreali, diffondendosi finemente dolce e sapido, restando aderente a centro palato. Dai restanti ettari dell’azienda si producono anche un Bolgheri Rosso Principe, l’Igt Rosso Principino, il Rosato Rosa in Rosa e un Syrah e un Vermentino in purezza. Un totale di 18.000 bottiglie che si aggiungono alla produzione complessiva di Casa di Terra, ricavata da una cinquantina di ettari totali, distribuiti fra Ferruggini, appunto, la Via Bolgherese e le Sondraie.

(ns)

