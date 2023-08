Podere San Cristoforo, Toscana Igt Petit Verdot Amphora Maris 2020

Sono le colline maremmane di Gavorrano, ricche di scheletro e di argille, quelle che ospitano i vigneti - 17 ettari - di Podere San Cristoforo, che dal 2000 è di proprietà di Lorenzo Zonin (proprietario anche dell’Abbazia Monte Oliveto a San Gimignano). Le varietà principali allevate con tecniche biodinamiche sono il Sangiovese, il Petit Verdot, il Syrah, il Vermentino e il Trebbiano, da cui si ottengono 60.000 bottiglie complessive. Vini prodotti con modalità talvolta davvero originali, capaci di non lasciare mai indifferenti. Regole semplici, a ben guardare, praticate spesso da secoli, il cui risultato è una gamma di etichette generose e di forte personalità. L’Amphora Maris, è senz’altro il vino più singolare dell’azienda e mette assieme l’invecchiamento sott’acqua - oggi pratica particolarmente di moda - e la maturazione, dalla storia millenaria, in anfora. Dopo la fermentazione con lieviti indigeni, il vino viene prima affinato in barrique per 10 mesi e poi travasato in piccole anfore artigianali di terracotta (che saranno anche le “bottiglie” finali destinate ai consumatori), immerse successivamente in mare ad una profondità di 30 metri, dove restano per un anno. La versione 2020 possiede profumi di frutta rossa matura, rossa e nera, con tocchi speziati e leggeri toni âgé. In bocca il sorso è ricco e polposo, dallo sviluppo avvolgente e dal finale intenso, ancora su ritorni fruttati maturi.

(fp)

