Podere Sapaio, Doc Bolgheri Rosso Volpolo 2021

Podere Sapaio produce solamente due etichette: questo Volpolo - vino dallo spirito leggero, che nella versione 2021 profuma di fiori macerati e ciliegia, vaniglia e un tocco lieve di sottobosco, mentre in bocca si sviluppa caldo e balsamico, dai toni di frutta più scura e dal finale ammandorlato - e Sapaio, che invece chiede tempo e lentezza. Le uve che li compongono riflettono la tradizione bolgherese e sono simili nella loro composizione (Cabernet Sauvignon e Petit Verdot per entrambi, Merlot nel Volpolo, Cabernet Franc nel Sapaio), come anche nella vinificazione (fermentazione in acciaio, affinamento in barriques e tonneaux - lungo quest'ultimo per il Sapaio - con il Volpolo che riposa ulteriormente qualche mese in cemento prima dell'imbottigliamento). Una scelta precisa, per gestire con mentalità artigianale i 25 ettari a vigneto sui 40 totali dell'azienda; di questi 16 si trovano a Bolgheri, mentre 9 stanno a Bibbona. Massimo Piccin ha fondato l'azienda nel 1999, basandola sull'assunto che non esista agricoltura possibile al di fuori di quella etica e sostenibile. Da qui la volontà di andare oltre alla gestione biologica, usando anche preparati utili a sostenere le piante nella protezione e nella prevenzione delle malattie (ad esempio induttori naturali quali gli estratti di alghe brune e laminaria per la fortificazione delle piante, o l’olio essenziale di arancio e propoli per la loro cura).

