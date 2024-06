Poderi Colla, Docg Barolo Bussia Dardi le Rose 2020

Dalla sottozona Dardi di Bussia, uno dei Cru dell’areale di Monforte d’Alba, arriva questo Barolo maturato in legno tra i 24 e i 28 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata. La versione 2020 ha colore rosso granato intenso, ad anticipare un profilo olfattivo speziato, dagli aromi di fiori e piccoli frutti rossi, con tocchi balsamici e affumicati a rifinitura. Al palato il vino ha struttura articolata dai tannini fitti e fruttati e dal finale ampio, che va su cenni di sottobosco e rimandi ancora balsamici. La storia della famiglia Colla affianca, inizialmente, quella dell’azienda Prunotto, attraversando un tratto non secondario delle vicende enoiche dell’areale barolista. Nel 1956 Beppe Colla con piglio innovativo la rileva introducendo, solo per fare un esempio, la vinificazione separata delle uve proveniente dai singoli Cru. Tino Colla, fratello di Beppe lo affianca nell’avventura di Prunotto e successivamente diventa il punto di riferimento per la nuova esperienza aziendale di Poderi Colla, cantina nata nel 1994, dalla fusione delle proprietà di Federica Colla (la nipote) e di Pietro Colla (suo figlio). Oggi Poderi Colla rappresenta una realtà produttiva significativa e comprende Cascine Drago a San Rocco Seno d’Elvio di Alba, Tenuta Roncaglia a Barbaresco e Dardi Le Rose a Bussia di Monforte d’Alba, per un totale di 29 ettari a vigneto e una produzione media di 150.000 bottiglie.

(fp)

