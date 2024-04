Poderi dal Nespoli, Rubicone Igt Bianco Orange Wine 2023

Blend composto da Pinot Bianco e Trebbiano, l’Orange Wine 2023 di Poderi dal Nespoli è un bianco macerato per 30 giorni e in piccola parte ottenuto da uve appassite, che riposa sui suoi lieviti per 3 mesi. I suoi profumi passano dai rimandi all’albicocca e agli agrumi canditi a quelli di gelsomino, anice e miele. In bocca il sorso è ricco e sapido, dallo sviluppo avvolgente e dal finale lungo. Forte del recente rapporto di consulenza con Riccardo Cotarella, enologo che non ha bisogno di presentazioni, Poderi dal Nespoli, realtà nell’orbita del gruppo Argea, ha avviato un progetto enoico che punterà su nuove interpretazioni dei vitigni bandiera della Romagna - Sangiovese e Albana - e sperimentazioni su alcune varietà internazionali. La cantina romagnola è nata ad inizio degli anni Ottanta del secolo scorso nel forlivese e conta su una superficie vitata di 80 ettari. Il gruppo Argea, holding costituitasi nel 2021, mette assieme una composita serie di aziende, a partire dalla capostipite cantina MGM Mondo del Vino (nata nel 1991 a Forlì), la MGM di Priocca nel cuneese, le cantine Acquesi di Acqui Terme e Cuvage, Ricossa di Castel Boglione nell’Astigiano e la siciliana Barone Montalto, più, dal 2022, l’abruzzese Cantine Zaccagnini, e si distingue soprattutto nell’esportazione sui principali mercati internazionali, candidandosi anche ad interpretare un ruolo significativo in termini quantitativi.

(fp)

