Poderi Moretti, Docg Barolo Brunate 2019

In principio erano le famiglie Moretti e Occhetti a condurre unite l’azienda agricola: siamo nel lontano 1600 e queste profonde radici hanno valso l’iscrizione come Impresa Storica d’Italia nel Registro Nazionale istituito nel 2011 in occasione del 150o anniversario dell’Unità d’Italia. Siamo anche nel Roero, “territorio a tratti ordinato e a tratti selvaggio” della Langa, che si trova sulla sinistra idrografica del fiume Tanaro. Fra queste colline e le loro insenature (chiamate Rocche del Roero, risultato delle erosioni causate dal fiume stesso circa 200.000 anni fa) si trovano i vigneti più estesi di Poderi Moretti, come anche le due sedi: quella di vinificazione - Cascina Occhetti - e quella di rappresentanza - Cascina Moretti. Innumerevoli altri piccoli vigneti contribuiscono alla composizione dei 30 ettari di vigna totali che Poderi Moretti oggi coltiva, producendo circa 50.000 bottiglie all’anno. Fra questi c’è anche un appezzamento all’interno della mga Brunate di Barolo, a La Morra. Dal 2019 Francesco Moretti, che conduce oggi l’azienda, è riuscito a imbottigliare una selezione, dopo una fermentazione con macerazione di 30 giorni in acciaio e una maturazione di 36 mesi in botti e fusti di rovere. Se ne è derivato un vino dalla trama fitta, dai tipici sentori di rosa appassita, ciliegia, vaniglia e cuoio, che si ritrovano in un sorso sapido, aderente e caldo, piacevolmente floreale in chiusura.

(ns)

Copyright © 2000/2024