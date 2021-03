Poderi San Pietro, Vino Bianco Amphora Moris 2017

Avere il vino di città è un "lusso" che possono permettersi in pochi. Non parliamo di qualche vigna intra-moenia, ma di denominazioni abbastanza vaste a ridosso delle metropoli. Milano ce l'ha, anche se non tutti lo sanno. Si chiama San Colombano, anzi per esteso San Colombano al Lambro, una Doc a 30 minuti di auto da Milano andando verso Pavia. È una collina che sarebbe stata un appendice degli Appennini se non fosse stata tagliata fuori dal sistema montuoso dal fiume Po. Le altitudini dei vigneti sono minime e i terreni hanno una forte impronta calcarea. Storicamente questi erano i posti della Moradella e della Croatina, a cui si è affiancata negli anni l'uva Barbera e poi un po' di vitigni bianchi. Tra le aziende con la maggiore estensione troviamo Poderi San Pietro - suoi circa 60 ettari - che produce anche vini sotto il marchio Igt Colline Milanesi. Le uve sono quelle già citate, a cui si aggiungono le internazionali, più Trebbiano, Cortese e Malvasia. Il titolare, Giuliano Toninelli nelle sue zone è da sempre riconosciuto innovatore e sperimentatore e quindi non stupisce trovare in gamma anche un vino in anfora. Le uve scelte sono Chardonnay e Verdea. Colpisce per le note intense di zafferano e miele d'acacia, accenni di frutta tropicale e una buona acidità. Sicuramente un vino di corpo, un bianco intenso anche in bocca dal bel colore giallo dorato che ben si sposa a formaggi stagionati e tome di alpeggio.

(Francesca Ciancio)

