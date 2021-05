Poggerino, Docg Chianti Classico 2019

Il Chianti Classico 2019, figlio di un’annata molto interessante, che potrebbe in prospettiva fare il paio con la 2016, possiede aromi di frutti maturi, erbe officinali e cenni di sottobosco, che anticipano una bocca succosa, continua e golosa. Una serie di descrittori che confermano i vini di Poggerino tra i migliori della denominazione, almeno per chi cerca dei Chianti Classico capaci di unire materia, densità ed eleganza. Insomma qui si producono rossi di piglio giudiziosamente moderno, capaci di amalgamare i tipici tratti dell’areale, siamo nella sottozona di Radda in Chianti, ad una certa pienezza e rotondità, senza mai eccedere e trovando nel bilanciamento una delle loro qualità più solide. Il Poggerino, ormai un'azienda che non è più certo una sorpresa nel ricco e competitivo scenario della denominazione del Gallo Nero, è in attività dalla metà degli anni Ottanta ed è condotta da Piero e Benedetta Lanza. Una realtà produttiva che conta su poco più di 12 ettari di vigneto a biologico, per una produzione media di 60.000 bottiglie e che propone un’impostazione squisitamente familiare ed artigianale, orientata verso vini di territorio ottenuti da una materia prima di altissimo livello. Il Sangiovese qui è infatti declinato in modo ineccepibile e riesce ad esprimersi al meglio, con una cifra stilistica aziendale sempre ben riconoscibile e in possesso di personalità e carattere.

