Poggiarellino, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2016

Piccola Azienda situata nel quadrante nord della denominazione, a due passi da Buonconvento, è condotta dal 1986 da Lodovico Ginotti nel quadro di una organizzazione squisitamente familiare, una connotazione molto frequente tra i produttori del Brunello di Montalcino. Oggi, Poggiarellino si estende su poco meno di 30 ettari, 3 dei quali iscritti a Brunello (più altri due ad Igt), ed offre anche ospitalità nel proprio agriturismo, uno dei primi ad entrare “in servizio” nell’areale di Montalcino. Fino alla metà del XX secolo, l’azienda agricola era una realtà a tutto tondo, producendo vino, olio, cereali, foraggio, lino, canapa e allevando anche il baco da seta, che spiega la presenza delle secolari piante di gelso, che delimitano il podere. Le bottiglie prodotte sono in media 15.000, distribuite tra Brunello, Brunello Riserva e Rosso di Montalcino e lo stile delle etichette aziendali è austero e tradizionale. La filosofia produttiva è tendenzialmente essenziale, sia nelle pratiche agronomiche che in cantina, dove il Sangiovese matura in legno di media capacità (mai oltre i 30 Hl). Il Brunello di Montalcino Riserva 2016 possiede profilo aromatico dai classici rimandi alla ciliegia, alla viola e alle erbe aromatiche, arricchito da tocchi speziati e affumicati. Il sorso è tendenzialmente potente, contraddistinto da tannini fitti, buona acidità e ritorni fruttati, anche nel finale ampio e persistente.

