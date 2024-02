Poggio al Tesoro, Toscana Igt Petit Manseng Passito Teos 2016

Teos è un vino passito dorato da meditazione, ideale per rappresentare il nuovo corso della Società Agricola Poggio al Tesoro di Bolgheri che oggi, dopo riorganizzazione degli asset della famiglia Allegrini avvenuta lo scorso dicembre, è in mano al Cavaliere del lavoro Marilisa Allegrini e alle sue figlie, così come l’azienda agricola San Polo a Montalcino e Villa Della torre a Fumane in Valpolicella. Di una dolcezza avvolgente e mai esagerata anche grazie alla buona acidità, Teos è un inno a Dioniso fin dal nome che rinvia all’antica città ionica, centro di culto del Dio, adagiata sulle coste della Lidia. Teos sprigiona sentori di frutta matura, albicocche, zafferano e miele, mentre al sorso è speziato e aromatico. Le uve di Petit Manseng provengono dal vigneto Le Sondraie, la più estesa delle quattro zone del territorio bolgherese, per poi affinare per 12 mesi in barrique. Poggio al Tesoro è una realtà nata a inizio Millennio che oggi conta su 64 ettari di terreno. Qui sin dal 2014 applica un rigido protocollo che mette al centro la sostenibilità: dalle pratiche di agricoltura alle produzioni per ettaro molto basse, dalla potatura differenziata alla vendemmia notturna, fino all’ottimizzazione dei consumi in vigneto e in cantina, tanto da aver raggiunto nel 2022 la certificazione Equalitas per il raggiungimento dei tre pilastri della sostenibilità: ambientale economica e sociale.

(Cinzia Meoni)

