Poggio Landi, Docg Brunello di Montalcino Chiuso del Lupo 2018

Un ettaro di filari di Sangiovese, esposto ad est a 550 metri di altezza, chiamato Vigna del Lupo e chiuso interamente dal bosco: è da qui che nasce il nome di questo single vineyard della chiantigiana Dievole di proprietà della famiglia Bulgheroni, che con Poggio Landi e Podere Brizio ha trovato casa anche a Montalcino (oltre che a Bolgheri con le due tenute di Meraviglia e Le Colonne). La sede di Poggio Landi si trova poco oltre Torrenieri, attorniata dalle dolci colline della Val d'Orcia: i sessanta ettari di vigneti in suo possesso si trovano in parte qui, e in parte distribuiti in altre zone della denominazione, come Castelverdelli, Montosoli e La Crociona, dove appunto si trova la Vigna del Lupo. Dopo una lenta fermentazione spontanea di due settimane, 38 mesi di maturazione in botti grandi di rovere francese e almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia, il Chiuso del Lupo 2018 è diventato un vino molto deciso e intenso, che aderisce a lungo in bocca con il suo carattere ematico e floreale, e dal lungo finale sapido e speziato, con lievi note di torrefazione e di sottobosco. Oltre al cru, qui Dievole produce anche i classici Brunello annata, Brunello Riserva e Rosso di Montalcino, similmente alle etichette che produce con Podere Brizio, che però si trova esattamente nel versante opposto a Poggio Landi: a un passo da Tavernelle, zona ovest della collina ilcinese che guarda verso la costa maremmana.

(ns)

Copyright © 2000/2023