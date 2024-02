Pol Roger, Aoc Champagne Brut Cuvée Sir Winston Churchill 2015

Quando la Maison Pol Roger decise di creare la sua Cuvée de Prestige, invece di omaggiare un fondatore o di scegliere un nome altisonante, decise di rendere tributo a Sir Winston Churchill, politico di spessore, amico della famiglia e amante dei vini della Maison. Egli apprezzava particolarmente il Vintage 1928, servito alla cena organizzata nell’aprile 1944 per festeggiare la liberazione di Parigi, occasione in cui aveva conosciuto Odette Pol Roger. Ispirandosi alle virtù da lui apprezzate negli Champagne, ovvero robustezza, carattere corposo e maturità, nel 1984 la Maison presentò la prima cuvée dedicata a Sir Winston frutto della vendemmia 1975, nel decimo anniversario della sua morte. L’assemblage è fondato sul principio per cui, se sottoposto all’esigente scrutinio del suo destinatario, otterrebbe l’approvazione di colui a cui è dedicato. Del resto fu Sir Winston Churchill ad affermare “I miei gusti sono semplici, mi accontento facilmente del meglio”, ed è così che vengono scelte ancora oggi le uve Grand Cru di vigne già coltivate all’epoca, il Pinot Nero per struttura, ampiezza e robustezza indomita, e lo Chardonnay per eleganza, tensione e raffinatezza. Questo capolavoro enologico alla sua 21esima creazione, riservato solo a grandi annate come la 2015, si esprime in sfumature speziate sulla concentrazione del frutto, con una profondità che solo il tempo può ulteriormente magnificare.

(Chiara Giovoni)

