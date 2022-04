Pol Roger, Aoc Champagne Brut Rosè Vintage 2015

Indiscutibilmente tra i marchi top della Champagne, Pol Roger - insieme a Bollinger, Louis Roederer e Billecart-Salmon - appartiene ancora agli eredi dei loro proprietari originari, mantenendo una gestione familiare, tanto da essere definita come la più piccola tra le grandi case di Champagne. Il suo “quartier generale” si trova al numero 44 della celeberrima Avenue de Champagne di Epernay, capitale della Côte des Blancs. Secondo Winston Churchill, “il più delizioso e bevibile indirizzo al mondo”. Ma Pol Roger è una Maison di riferimento non solo per il suo blasone storico. A farne uno dei protagonisti dell’areale c’è anche il suo stile inconfondibile. Ha abbandonato nel 1971 l’uso del legno nei suoi vini, lavorando sul dosaggio non sempre limitato, un mix che, in un certo senso, ne fa uno degli Champagne con più carattere e personalità tra quelli prodotti dalle grandi Maison, pur non perdendo in classicità e ricchezza. Sette anni sui lieviti e con la quota parte di Pinot Nero vinificata in rosso, lo Champagne Brut Rosé Vintage 2015, si presenta alla vista di un bel rosa con tocchi ramati. Accanto ad un fine perlage, gli aromi rimandano ai lamponi e alle fragoline di bosco, seguiti da tocchi agrumati, di pietra focaia e pasticceria. Profondo ed intenso nel suo sviluppo gustativo, possiede fragranza pronunciata, terminando con un finale pieno, dalla carbonica ben dosata e dai ritorni di mandarino.

