Pol Roger, Aoc Champagne Brut Sir Winston Churchill 2012

Sarebbe certamente soddisfatto Winston Churchill dell’onore di cui è stato fatto oggetto dalla Maison Pol Roger che, è fatto arcinoto, era la sua cantina di riferimento. E sarebbe altrettanto contento che, a distanza ormai di quasi ottanta anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, Pol Roger resti il simbolo di una specie di “resistenza” enoica alla sete dei razziatori nazisti che, dal 1940, s’impadronirono, oltre che della Francia, anche dei suoi vini, ritrovati in abbondanza nei sancta sanctorum del regime dal “nido dell’aquila” sull’Obersalzberg al bunker della cancelleria di Berlino. Ma Churchill avrebbe sicuramente apprezzato e, probabilmente soprattutto, il risultato nel bicchiere del vino a lui dedicato, che, vendemmia dopo vendemmia, resta costantemente uno dei migliori Champagne in produzione (e sappiamo che la concorrenza, a quelle latitudini, è decisamente alta). La versione 2012, ottenuta come di consueto da un assemblaggio di Pinot Nero e Chardonnay, la cui percentuale è tenuta segreta dalla Maison, si affina sui lieviti per nove anni. Si parte con un perlage di rara intensità e finezza, per poi immergersi in un caleidoscopio aromatico che profuma di fiori gialli, pasticceria, agrumi, erbe aromatiche e biscotti al burro. Sontuoso l'ingresso in bocca, vellutato il suo sviluppo, di fragranza altrettanto rara, lunghissimo il finale dove tornano fresche note agrumate ad accentarlo.

