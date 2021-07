Poliziano, Docg Vino Nobile di Montepulciano Le Caggiole 2018

Prende le mosse esattamente sessanta anni fa il progetto enologico forse più noto del territorio di Montepulciano. Nel 1961, Dino Carletti acquistò i primi 22 ettari di terreno da cui si sarebbe sviluppata l’azienda Poliziano, attualmente estesa su 150 ettari a vigneto e condotta dal figlio Federico dal 1978, a sua volta intento a preparare la strada per l’arrivo della prossima generazione, i figli Maria Stella e Francesco, nel solco di una consolidata tradizione familiare. Il nome della cantina, un omaggio all’umanista Angelo Ambrogini (1454-1494), detto il “Poliziano”, che a Montepulciano nacque, mai fu scelta più centrata per una realtà produttiva capace di recitare stabilmente il ruolo di protagonista per tutto un territorio, attraversando le varie fasi della rinascita enoica toscana ed incarnandone con implacabile continuità i tratti dell’eccellenza. Oggi, come a suggellare un percorso ancora rivolto al futuro, il Nobile Le Caggiole ribadisce il valore della tradizione, con il linguaggio della modernità. Già prodotto dal 1982 al 1994 e recentemente tornato con l’annata 2015 sugli scaffali, è un Sangiovese in purezza maturato in tonneau, riletto dallo stile di questa maison. La versione 2018, impeccabile come sempre per esecuzione, brilla per definizione aromatica ed equilibrio gustativo, ponendosi tra le migliori espressioni della sua tipologia. E non solo provenienti da Montepulciano, la perla del Rinascimento toscano.

Copyright © 2000/2021