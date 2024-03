Pommery, Aoc Champagne Blanc de Blancs 150 Hommage a Madame Pommery

Serve una ragione davvero speciale per dare vita ad un nuovo Champagne in una Maison, ed è così per Pommery, che celebra l'imminente 150° anniversario dalla nascita del primo Brut con una nuova cuvée Blanc de Blancs in edizione limitata. Olivier Damas e Victor Lambert, i primi due chef de cave della Maison, avevano lavorato sullo stile voluto da Madame Pommery culminato col primo Brut nel 1874, uno stile che doveva scostarsi dal gusto dolce degli Champagne dell’epoca. Grazie a Madame Pommery lo Champagne crebbe in popolarità tra gli inglesi, proprio per questo nuovo gusto più secco che fece del Regno Unito il primo mercato export. Per celebrarne la nascita è stata realizzata la Cuvée 150, uno Champagne frutto della vendemmia 2016 (in cui la Maison non ha creato millesimati) per cui lo chef de cave Clément Pierlot ha selezionato alcune delle parcelle dei villaggi preferiti da Madame Pommery, i cui riferimenti si trovavano negli archivi della Maison all’epoca dello Champagne Pommery & Greno. Le uve di Avize, Cramant, Oger, Chouilly, Dizy, Trépail, Villers-Marmery, Verzy e Verzenay costituiscono il cuore di questa edizione limitata, maturata sui lieviti per oltre 6 anni a 30 mt nelle crayères prima della sboccatura con dosage extra brut. Uno Champagne leggiadro, dal carattere aromatico agrumato corredato di sfumature di zenzero e nocciole, che esprime con sottile finezza e delicata morbidezza.

(Chiara Giovoni)

