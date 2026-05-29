Ponte del 2 giugno, agriturismi pronti ad accogliere 650.000 italiani e 150.000 stranieri “vicini”

Sono 650.000 i turisti italiani e stranieri attesi in uno dei 26.360 agriturismi attivi in Italia per il ponte del 2 giugno, tra pasti e pernottamenti, secondo le stime Coldiretti e Campagna Amica diffuse in occasione del “long weekend” che terminerà con la Festa della Repubblica. Le tensioni internazionali e i rincari confermano la preferenza per un turismo di prossimità (registrata da WineNews, ndr), ma anche una tendenza alle prenotazioni last minute. Ai connazionali si sommano quest’anno, comunque, anche 150.000 stranieri, soprattutto tedeschi, svizzeri, francesi e olandesi, che in media soggiorneranno più notti, tra 4 e 6, rispetto alle 1-2 degli italiani.

“Le tendenze del last minute e della prossimità si confermano anche per questo ponte del 2 giugno - spiega la presidente di Campagna Amica e Terranostra Dominga Cotarella - nonostante una congiuntura economica non favorevole, le incertezze e le tensioni internazionali, il turismo italiano dà segnali positivi, grazie al turismo interno e agli stranieri in particolare “confinanti” a noi”.

La domanda si orienta sempre più verso formule che uniscono ospitalità, buona cucina ed esperienze autentiche, spesso a pochi chilometri da casa. In questo contesto aziende agricole e agriturismi si confermano mete ideali grazie alla capacità di offrire cibo genuino, contatto con la natura, tradizioni locali e un rapporto diretto con le comunità del territorio. “Il cibo è l’attrattore turistico per eccellenza, la Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità è, in particolare per le aree rurali, allo stesso tempo una leva economica, un potente marcatore identitario e territoriale”, aggiunge Cotarella.

E compagno ideale della Cucina Italiana Patrimonio Unesco è senz’altro il vino. Non a caso, accanto all’agriturismo, continua a crescere anche l’enoturismo che in Italia ha, ormai, superato i 3 miliardi di euro di fatturato. Mentre si affermano nuove forme di turismo esperienziale come birraturismo, oleoturismo e turismo caseario, con visitatori sempre più interessati a conoscere le produzioni tipiche attraverso il racconto dei produttori e attività immersive legate al paesaggio rurale, dal benessere all’aria aperta ai corsi di cucina, fino ai percorsi naturalistici e spirituali.

“Le esperienze proposte dalle aziende agricole seguono i ritmi della natura e i cicli delle stagioni, ma sanno offrire anche il refrigerio di una passeggiata nel bosco o il fresco relax in piscina - spiega Cotarella - turismo attivo all’aria aperta, riposo nella natura e buona cucina: è così che l’agriturismo e le aziende agricole multifunzionali italiane, i mercati contadini di Campagna Amica, accoglieranno gli ospiti italiani e stranieri nel prossimo ponte del 2 giugno”.

Secondo le elaborazioni Coldiretti, su dati Istat, in Italia le aziende agrituristiche attive sono 26.360, di cui 21.449 offrono alloggio (81% del totale) con 310.660 posti letto, mentre 13.092 propongono ristorazione, per un totale di 540.760 coperti. Ma in forte crescita sono anche le attività accessorie: 6.750 agriturismi offrono degustazioni e 13.265 propongono attività ricreative, sportive o culturali. Gli agriturismi si concentrano al Nord (43%) e al Centro (37%), in collina (54%) e montagna (31%), e presidiano il 64% dei comuni italiani, soprattutto nelle aree interne. Il 26% pratica agricoltura biologica, con una ricaduta significativa sui servizi ambientali e sulla risposta ai cambiamenti climatici. Il comparto è anche un traino dell’imprenditoria femminile e giovanile (8.870 agriturismi a conduzione femminile, 34% del totale) e ha generato nuove professionalità prima assenti in agricoltura, dall’accoglienza al marketing dei prodotti, fino alle figure educative e assistenziali legate a fattorie didattiche e agriasilo.

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