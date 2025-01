Ponzi Vineyards, Ava Oregon Laurelwood Chardonnay 2021

Lo Chardonnay Laurelwood 2021 possiede intensi aromi di frutta gialla, fiori di zagara e acacia, cedro e pietra focaia. In bocca il sorso è polposo ed avvolgente, dallo sviluppo fragrante e saporito e dal finale persistente dai toni ancora agrumati. L’azienda Ponzi è nata dall’intraprendenza di Dick e Nancy Ponzi, che si trasferirono nella valle di Willamette nelle Chehalem Moutains alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, con l’obbiettivo di creare una loro fattoria. Pionieri del vino in questo angolo d’America, contribuirono a far crescere la zona, formando anche tanti giovani viticoltori che oggi hanno costruito il loro percorso enoico, ponendo i presupposti per l’istituzione dell’Ava (American Viticultural Area, qualcosa di simile alle nostre denominazioni) Laurelwood, e introducendo - ancora una volta pionieristicamente - il Pinot Nero a queste latitudini, oggi emblema di questa importante regione del vino statunitense. Siamo nell’Oregon, sulla costa occidentale degli Stati Uniti d’America, fra lo Stato della California e quello di Washington. E Ponzi, a tutti gli effetti, è tra le aziende simbolo della zona. Nel 2021 la cantina è stata acquisita dal Gruppo Bollinger, che ha lasciato Luisa Ponzi (figlia dei fondatori e di formazione enologica borgognona) a dirigerla. Soltanto due le varietà coltivate nei vigneti aziendali - Pinot Nero e Chardonnay - che originano vini di diversa declinazione.

