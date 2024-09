Ponzi Vineyards, Ava Oregon Laurelwood Pinot Noir 2021

L’azienda Ponzi è nato dallo spirito pionieristico di Dick e Nancy Ponzi, che si trasferirono nella valle di Willamette alla fine degli anni Sessanta, per fondare una loro fattoria e piantare le prime vigne. Erano la terza azienda di vino nella valle, e contribuirono quindi a “metterla sulla cartina”, formando tanti giovani viticoltori che oggi vi lavorano, creando l’Ava Laurelwood (American Viticultural Area) sulle Chehalem Moutains, e introducendo fra i primi proprio il Pinot Nero, firma di questa importante regione del vino statunitense. Siamo nell’Oregon, sulla costa occidentale, fra lo Stato della California e quello di Washington. Ponzi ne è un’azienda simbolo, che nel 2021 è stata acquisita dal Gruppo Bollinger, lasciando Luisa Ponzi (figlia dei fondatori) a dirigere la cantina, preziosa per la sua formazione in Borgogna e il suo spirito innovativo. Due i vitigni coltivati - Pinot Nero e Chardonnay - vinificati in diverse declinazioni. Il Pinot Nero Laurelwood affina in legno (nuovo al 37%), e ne rappresenta la versione più gioiosa fra quelli prodotti. Profumi gentili di viola e rosa, dolci di amarena e melograno, balsamici di mirto e fiori di rosmarino, nella versione 2021 introducono ad una bocca intensa, dai tannini morbidi e dalla sapidità piccante che si imprimono bene sulla lingua. La spina acida è persistente lungo tutto il sorso e porta con sé, fino a chiusura, il sapore di amarena e cacao amaro.

