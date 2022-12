Pratello, Doc Garda Riesling 2021

“Qui il Riesling c’è da tempi remoti: quest’area era controllata dall’Impero Austro-ungarico”. Così raccontano due delle generazioni della famiglia Bertola, che attualmente guidano l’azienda Pratello. Il vitigno tedesco sulle sponde del Lago di Garda ha trovato un “cappello” consono ed è rivendicato come doc Garda, che abbraccia la parte meridionale del Garda e “contiene” le doc Lugana, Valténesi e San Martino della Battaglia. Le uve vengono da vecchie viti piantate sul colle Brusadilì, a 300 metri sul livello del Lago, su un suolo morenico e ricco di ciottoli con un’alta concentrazione di calcare. Condizioni non secondarie su cui si fonda la particolare espressione di questo Riesling, che evolve affinando in bottiglia (2021 vs 2016) da note di macchia mediterranea con sentori accennati di idrocarburi, a note “petrolate” spinte e di miele di castagno. Permangono, invece, sapidità e freschezza al palato, che si fa più severo con il tempo, mantenendo bella verticalità e lunghezza. Fondata da Vincenzo Bertola a fine dell’800, Pratello - dopo 5 generazioni a tracciarne il successo (export in 53 Paesi) - gode della nuova linfa dei giovani Naike e Nathan. Ed ecco il superamento del biologico con un protocollo - “idea Pratello” - fondato su una visione olistica applicato a vini, distillati, liquori e a molti altri prodotti agricoli trasformati con cura e proposti nel ristorante e nell’agriturismo aziendale.

(Clementina Palese)

Copyright © 2000/2022