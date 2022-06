Principe Corsini - Villa Le Corti, Docg Chianti Classico Le Corti 2019

Il Chianti Classico Le Corti 2019, sfruttando le caratteristiche di un’annata molto interessante per i vini con il Gallo Nero, possiede profumi che passano da tocchi di sottobosco a cenni affumicati su base rigogliosamente fruttata, ad anticipare una progressione gustativa dotata di bella e fragrante bevibilità, solida e succosa, che si congeda con un finale tendenzialmente arioso e ancora sul frutto rosso. Vigneti a conduzione biologica, operazioni di cantina estremamente ridotte, uso di cemento, legno grande e barrique per gli affinamenti, formano la ricetta della produzione dell’azienda condotta da Duccio Corsini, protagonista della sottozona chiantigiana di San Casciano Val di Pesa, con 50 ettari a vigneto, per una produzione media di 150.000 bottiglie complessive. I vini hanno un’impronta stilistica che richiama la tradizione, alla luce di una giudiziosa rilettura in chiave moderna, declinata attraverso esecuzioni ineccepibili e capace di restituire prodotti vivaci e di agile bevibilità, in linea con le migliori produzioni del Gallo Nero. In più non mancano di carattere e legame con il territorio d’origine, a conferma di una visione tutta all’insegna del Sangiovese. La famiglia Corsini produce vini anche nella Tenuta Marsiliana, in Maremma, dove protagonisti sono invece il Cabernet Sauvignon, il Merlot e il Petit Verdot, con vini dal carattere esuberante, generoso e mediterraneo.

(fp)

Copyright © 2000/2022