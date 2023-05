Principe Pallavicini, Doc Roma Malvasia Puntinata 2022

Nel 2022 la cantina Pallavicini ha visto l’ingresso di nuovi soci accanto alla storica famiglia Pallavicini (che annovera nel suo albero genealogico Papa Clemente IX): dal Ceo dell’azienda Giulio Senni a Gabriele Bartolucci, Alvise Recchi e Francesco Vittori, rispettivamente un imprenditore di successo, un grande manager ed un famoso avvocato internazionale lussemburghese. Così, dopo 350 anni, la famiglia Pallavicini ha aperto le porte dei suoi tenimenti a uomini e capitale nuovi, con l’obiettivo di valorizzare i vini delle vigne di Roma per portarli in una posizione competitiva nell’enologia italiana ed internazionale. Le tenute Colonna, Marmorelle e Cerveteri sono quelle dove vengono coltivati i vigneti, in una superficie che occupa, complessivamente, 90 ettari, con ceppi di età tra i 7 e gli oltre 70 anni. Privilegiate le varietà a bacca bianca: Malvasia Puntinata, Malvasia di Candia, Trebbiano, Greco, Grechetto e Bombino ma non mancano piccoli appezzamenti impiantati con vitigni alloctoni quali Chardonnay, Incrocio Manzoni, Traminer, Riesling, Semillon e Falanghina. A completare il quadro anche una buona rappresentanza rossista, con i vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e, soprattutto, Cesanese. La Malvasia Puntinata 2022 è vino ben fatto dai profumi puliti caratterizzati da toni floreali, ad anticipare una bocca, tendenzialmente sapida e continua, dal finale ammandorlato.

(fp)

Copyright © 2000/2023