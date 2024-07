Provveditore, Docg Morellino di Scansano Irio 2022

L’azienda Provveditore si trova in località Salaiolo, a due passi da Scansano, la “capitale” della denominazione del Morellino, e conta su una superficie vitata di 40 ettari, per una produzione attestata sulle 150.000 bottiglie annue. Qui si coltivano le varietà a bacca rossa Sangiovese, Ciliegiolo, Merlot e Syrah e quelle a bacca bianca Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Ansonica e Vermentino, nel classico intreccio maremmano tra produzione rossista e bianchista, che, soprattutto nel recente passato a queste latitudini, ha visto uno sviluppo non secondario della seconda, come ben dimostra l’articolato portafoglio etichette di Provveditore. I vini aziendali hanno uno stile sobriamente moderno, con le etichette apicali che passano un periodo medio/lungo di affinamento in barrique. L’azienda della famiglia Bargagli rappresenta una delle realtà pioniere della denominazione, con Alessandro Bargagli a commercializzare le sue prime bottiglie di Morellino nel 1979. Oggi a guidare la cantina, ormai da anni, c’è sua figlia Cristina. Il Morellino di Scansano Irio 2022, maturato in acciaio, è vino che ben interpreta un’annata non priva di criticità, proponendo profumi ben centrati di frutti rossi maturi, macchia mediterranea e spezie. In bocca il sorso è tendenzialmente croccante, sviluppandosi con un continuo e succoso ritorno del frutto e terminando in un finale saporito dai rimandi balsamici.

