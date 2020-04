Puiatti, Venezia Giulia Igt Ribolla Gialla Archètipi 2017

La Cantina Puiatti, dal 1967 protagonista del mondo viticolo friulano, fa parte del Gruppo Bertani Domains, che raccoglie oltre allo storico marchio veneto anche la marchigiana Fazi Battaglia e le toscane Val di Suga, Tre Rose e San Leonino. L’azienda con sede a Romans d’Isonzo, 50 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 450.000 bottiglie, ha saputo sempre evolversi cogliendo e anticipando i continui cambiamenti del mondo del vino, coniugando esperienza, tradizione e innovazione. Il tutto fondato su un’unica filosofia vitivinicola: il rispetto e la valorizzazione del territorio, ossia il legame indissolubile tra ambiente, vitigno, clima e intervento dell’uomo. Fedele ai propri principi, propone vini dallo stile ben definito in piena sintonia con la realtà del tempo, proponendo una chiara e precisa identità. La Ribolla Gialla Archètipi nasce nei vigneti in prossimità del fiume Isonzo, nel cuore del Friuli enoico ed è ottenuta con una particolare tecnica, detta infusione, che prevede la reintroduzione nel vino di una quantità (15%) di acini interi di Ribolla, per poi affinarsi per sei mesi in acciaio. La versione 2017 possiede un bagaglio olfattivo ricco e balsamico con note di salvia, mela e pera matura e leggeri toni affumicati e speziati. In bocca, il vino ha un impatto morbido e uno sviluppo continuo e sapido, che termina con una chiusura che torna fruttata e balsamica.

Copyright © 2000/2020