Punto Zero, Veneto Igp Merlot Punto 2015

Le redini di Punto Zero, azienda sita sui fascinosi Colli Berici, le colline vicine a Vicenza, sono nelle mani di Marcella, Carolina e Anna Paola, moglie e figlie di Andrea de’ Besi scomparso circa un anno fa. “Continuiamo il suo lavoro - racconta Marcella. Lui nutriva una grande passione per la vigna e ne era quasi geloso. Grazie a chi già lavorava con lui e al nostro forte coinvolgimento proseguiamo sulla strada da lui tracciata”. Punto Zero è nata con l’obiettivo di valorizzare un territorio poco conosciuto puntando su vini rossi importanti - da vitigni internazionali Merlot, Cabernet Sauvignon e Franc, Syrah e dagli autoctoni dei Colli Berici, Tai Rosso e Carmenere - da uve leggermente appassite nel segno di Celestino Gaspari, enologo della Valpolicella. “Quella dell’appassimento – continua Marcella – è una scelta criticata da molti, ma è uno degli elementi della personalità e della longevità dei nostri vini insieme ai terreni nati dal mare e dai vulcani”. Punto e Virgola, rispettivamente Merlot e Syrah in purezza, sono le “riserve”, i vini su cui l’azienda di Lonigo punta di più. Le produzioni limitate in vigna, ulteriormente ridotte dall’appassimento delle uve per circa 30 giorni, e le caratteristiche pedoclimatiche del territorio rendono Punto 2015 potente, concentrato, complesso e di grande eleganza. Frutti rossi, spezie e note balsamiche al naso ne annunciano la pienezza in bocca.

(Clementina Palese)

Copyright © 2000/2020