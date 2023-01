Punto Zero, Veneto Igp Merlot Punto 2016

Il Merlot in purezza “Punto” (accanto a “Virgola”, da uve Syrah) rappresenta il top della produzione dell’azienda con sede a Logino. La versione 2016, ottenuta da uve leggermente appassite e sottoposta ad una lunga maturazione in barrique di 36 mesi, profuma di frutta rossa matura, spezie e tocchi balsamici. In bocca, il sorso è voluttuoso, morbido e ricco, dallo sviluppo articolato e dal finale segnato dal gioco tra legno e frutto che lo rende avvolgente e intenso. Punto Zero, azienda vitivinicola nata nel 1994 per volere della famiglia de' Besi, si trova sui Colli Berici nel vicentino ed è artefice di rossi di fattura solida e moderna. Gli ettari a vigneto sono 15 e sono coltivati in prevalenza con varietà quali il Tai (il nome che in zona viene dato al Grenache) Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, e Carménère e con un piccolo appezzamento dedicato al Pinot Bianco. I terreni, di origine vulcanica, sono prevalentemente calcarei e si trovano ad altezze non molto elevate. Cantina fresca di inaugurazione (2018) dove le vinificazioni in acciaio sono separate per ciascuna varietà, propone nei suoi vini uno stile modernista che punta su affinamenti in legno piccolo. Una direzione impostata all’inizio dall’enologo Celestino Gaspari (patron di Zýmē) e oggi proseguita dal lavoro di Marco Stevanini, giovane enologo anche lui veronese, chiamato al consolidamento del progetto.

(fp)

