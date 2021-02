Punto Zero, Veneto Igt Rosso Dimezzo 2016

Ottenuto da un classico taglio bordolese a base di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, quest’ultimo leggermente appassito, il Dimezzo 2016, affina per 24 mesi in barrique. I suoi profumi evidenziano riconoscimenti di prugna e mora, con abbondante speziatura a contrasto. In bocca, il vino è ricco e avvolgente, con ritorni fruttati continui anche nel finale persistente. Punto Zero, azienda vitivinicola nata nel 1994 per volere della famiglia de’ Besi, si trova sui Colli Berici a Lonigo nel vicentino ed è artefice di rossi di fattura solida ed ineccepibile. Gli ettari a vigneto sono 15 e sono infatti soprattutto coltivati con varietà a bacca rossa (Tai (il nome che in zona viene dato al Grenache), Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, e Carménère) e con un piccolo appezzamento dedicato all’allevato del Pinot Bianco. I terreni, di origine vulcanica, sono prevalentemente calcarei, con substrato argilloso e si trovano ad altezze non molto elevate. Cantina fresca di inaugurazione (2018) dove le vinificazioni in acciaio sono separate per ciascuna varietà, lo stile dei vini che ne esce è contraddistinto da un’impronta modernista che punta su estrazioni ricche e affinamenti in legno piccolo. Una direzione impostata all’inizio dall’enologo Celestino Gasperi (patron di Zýmē) e oggi proseguita dal lavoro di Marco Stevanini, giovane enologo anche lui veronese, chiamato al consolidamento del progetto.

