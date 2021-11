Punto Zero, Verona Igp Cabernet Sauvignon Idea 2018

Il Cabernet Sauvignon in purezza Idea vuole essere un vino non troppo impegnativo ma capace di declinare in modo netto i suoi caratteri varietali, restituiti da una beva agile ed immediata. Ecco allora la versione 2018 proporre aromi fruttati in primo piano con una bella rifinitura dai tratti erbacei e rinfrescanti, ad anticipare uno sviluppo gustativo succoso e fragrante, dai ritorni fruttati e dal sorso tendenzialmente leggiadro. Punto Zero, azienda vitivinicola nata nel 1994 per volere della famiglia de'Besi, si trova sui Colli Berici a Lonigo nel vicentino ed è artefice di rossi di bella fattura. Gli ettari a vigneto sono 15 e sono infatti soprattutto coltivati con varietà a bacca rossa (Tai - il nome che in zona viene dato al Grenache - Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, e Carménère) e con un piccolo appezzamento dedicato al Pinot Bianco. I terreni, di origine vulcanica, sono prevalentemente calcarei, con substrato argilloso e si trovano ad altezze non molto elevate. Cantina fresca di inaugurazione (2018) dove le vinificazioni in acciaio sono separate per ciascuna varietà, propone nei suoi vini uno stile modernista che punta su affinamenti in legno piccolo. Una direzione impostata all’inizio dall’enologo Celestino Gaspari (patron di Zýmē) e oggi proseguita dal lavoro di Marco Stevanini, giovane enologo anche lui veronese, chiamato al consolidamento del progetto.

