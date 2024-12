Querceto di Castellina, Toscana Igt Cabernet Franc Jac 2021

È da poco arrivato nel portafoglio etichette di Querceto di Castellina un nuovo vino: si tratta di un Cabernet Franc in purezza, che porta il nome Jac. Un vino fortemente voluto da Jacopo Di Battista, alla guida della cantina chiantigiana, tant’è che porta in etichetta il suo soprannome, Jac appunto, così come lo chiamano gli amici più cari. Maturato per 20 mesi in barrique, la versione 2021 profuma di frutti rossi maturi e spezie, con tocchi affumicati e tostati. In bocca il sorso è articolato e pieno, dallo sviluppo continuo e dal finale intenso ancora sui frutti rossi e le spezie. Giorgio Di Battista insieme a sua moglie Laura arrivano in Toscana alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, adibendo ad agriturismo la loro tenuta a Castellina in Chianti. Il compendio, quasi necessario, dell’attività vitivinicola arriva invece nel 1998, grazie all’iniziativa del figlio Jacopo; ed oggi questa realtà chiantigiana, con sede nell’Uga di Greve in Chianti, produce vini ben eseguiti e dallo stile moderno, che puntano all’intensità del frutto e alla solidità della propria articolazione. Gli ettari a vigneto aziendali sono 11,20 condotti a biologico, per una produzione complessiva di 60.000 bottiglie declinata con le etichette: Podalirio (Merlot in purezza), Venti (Sangiovese e Merlot), Furtivo Rosato (Sangiovese), Livia (Viognier, Roussanne), Chianti Classico L’Aura e Chianti Classico Gran Selezione Sei.

(fp)

Copyright © 2000/2024