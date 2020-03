Quinto Passo, Spumante Pas Dosé 2015

La Cleto Chiarli Tenute Agricole nasce nel 2001. È il coronamento di una storia d’imprenditoria vinicola iniziata nel 1860 quando Cleto Chiarli avvia per primo a Modena la produzione di Lambrusco segnando il fortunato inizio dell'attività di famiglia per il futuro a venire. Oggi l’azienda, oltre a rappresentare un importante polo produttivo, è un luogo di ricerca, valorizzazione e promozione della migliore cultura vinicola emiliana, con l’obiettivo di rappresentare con i suoi prodotti il giusto punto di equilibrio tra modernità e rispetto della tipicità che la viticoltura del territorio può esprimere. Quinto Passo vuole rappresentare tutto questo racchiuso nel numero 5: cinque come le generazioni che si sono fin qui avvicendate; cinque come le persone che hanno portato avanti il progetto; cinque, infine, come l'ultima tappa del percorso di qualità e di innovazione di Chiarli: la creazione della prima cantina dedicata alla produzione di vini con fermentazione naturale Metodo Ancestrale. Il Metodo Classico Pas Dosé nella versione 2015 possiede un bagaglio aromatico di bella freschezza, sfaccettato e non privo di complessità, che alterna note di frutti rossi, cenni di lievito e qualche ricordo di fiori. In bocca, il vino è vivace e interessante. Buonissima la freschezza acida, leggere le bollicine, per un sorso scorrevole e saporito che forse perde in complessità ma guadagna in piacevolezza e bevibilità.

