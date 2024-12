Quintodecimo, Docg Taurasi Grand Cru Luigi Moio Riserva 2019

Porta la firma di Luigi Moio - cattedratico presso l’Università Federico II a Napoli, enologo di fama mondiale e presidente di OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) - un Aglianico “Grand Cru” destinato a diventare una bottiglia da collezione: è il Taurasi Riserva della cantina Quintodecimo, in Irpinia, costruita a 460 metri sul livello del mare e circondata dalle vigne, che Luigi Moio e la moglie Laura hanno piantato e curano personalmente. L’etichetta rappresenta il coronamento di un progetto dedicato alla ricerca, alla sperimentazione e alla promozione del vitigno irpino per eccellenza - l’Aglianico - con l’obiettivo di creare un grande vino rosso che sia la massima espressione del vitigno. Il Grand Cru Luigi Moio nasce dall’assemblaggio di vini derivanti da tre micro-terroir. I terreni differiscono per pendenze ed esposizioni e la raccolta delle uve avviene in tempi diversi. I tre vini vengono prima affinati singolarmente in barrique di legno nuove, poi uniti e affinati per i successivi dodici mesi. Infine, sono lasciati in bottiglia per circa tre anni prima della loro commercializzazione. Il Taurasi Riserva Grand Cru Luigi Moio 2019 ha una grande eleganza e struttura: mentre al naso emergono mirtilli selvatici, lavanda, chiodi di garofano, ciliegie nere e cuoio, al palato la frutta rossa matura si unisce a un'acidità spiccata e a spezie esotiche. Il finale è persistente, con note terrose.

