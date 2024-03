Regina Bistecca al Duomo

Non a caso si parla di bistecca alla fiorentina e quindi a Firenze, ci si aspetta che questa carne raggiunga i suoi massimi livelli. Simone Arnetoli (imprenditore nel mondo della ristorazione) e Matteo Perduca (avvocato e proprietario di B/B di lusso a Firenze) hanno voluto onorare fino in fondo la bistecca alla fiorentina e, nel 2018, hanno aperto un ristorante (e american bar) dove la bistecca “regnasse” in tutta la sua succulenta bontà, riadattano una storica libreria cittadina, a 20 metri dal Duomo di Firenze. Materie prime senza compromessi e scelte con rigore alimentano un menu che spazia dalle pietanze della tradizione a mirate digressioni internazionali. La bistecca, evidentemente, fa da regina, come D’Annunzio la ribattezzò, quando assaggiò la fiorentina per la prima volta e dal cui epiteto ha preso ispirazione il nome del locale. I dolci, tutti fatti in casa, sono proposti a carrello e la carta dei vini è varia, proponendo il meglio della produzione enoica toscana, nazionale e internazionale.

