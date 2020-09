Regio Cantina, Doc Aglianico del Vulture Donpà 2016

Ottenuto nella lucana Tenuta Regio, l’Aglianico del Vulture Donpà è affinato per 16 mesi in barrique. La versione 2016 offre un bagaglio aromatico intenso e articolato che mette in fila aromi di frutti di bosco, lievi cenni floreali e un abbondante speziatura dai toni di cioccolato e vaniglia. In bocca, il vino è sontuoso e avvolgente, dal sorso morbido e dallo sviluppo serrato e potente, che si congeda con un finale ampio e concentrato. L’azienda vitivinicola Piccini fu fondata nel 1882 da Angiolo Piccini e oggi è guidata dalla quarta generazione della famiglia, che ne mantiene la capacità di penetrazione nei mercati di tutto il mondo, costituendo uno dei marchi dal peso specifico più significativo della Toscana enoica, diffusi in ogni dove. La famiglia Piccini, dalla nuova sede operativa a Casole d'Elsa, rappresenta oggi un team che ha dato vita ad una moderna realtà in grado non solo di svolgere la storica attività aziendale di imbottigliatore, ma anche di proporre vini ottenuti dai vigneti di proprietà nei territori toscani acquisiti in tempi più recenti, insieme ad un paio di insediamenti produttivi fuori Regione: Regio Cantina in Basilicata e Torre Mora in Sicilia. Un mosaico articolato ed esteso quello di Piccini dalla massa critica non da poco, espressa da 15.000.000 di bottiglie che arrivano da un’estensione a vigneto di 470 ettari (tra appezzamenti di proprietà e in affitto).

