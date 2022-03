Renieri, Docg Brunello di Montalcino 2017

È dal 1998 che il gruppo Bacci Wines è presente a Montalcino con la cantina Renieri (le fanno compagnia altre quattro unità produttive: il Castello di Bossi nella sottozona chiantigiana di Castelnuovo Berardenga, la Tenuta di Renieri anch’essa nello stesso areale, Barbaione, sempre nelle terre del Gallo Nero e Terre di Talamo, nel cuore della denominazione del Morellino di Scansano). Le 5 aziende coprono oltre 900 ettari coltivati a vigneto, da cui si ricava un articolato portafoglio etichette. La guida dell’azienda è in mano a Marco Bacci, che insieme a suo figlio Jacopo e all’imprenditore internazionale Serguei Beloussov, rappresentano le eccellenze toscane in giro per il mondo. Tornando nel territorio di Montalcino, Renieri si estende su 120 ettari, di cui 35 coltivati a vite, per una produzione di oltre 300.000 bottiglie. Si trova nella parte meridionale del quadrante della denominazione, ad una altezza di 400 metri sopra il livello del mare. Qui si ottengono Sangiovese molto saporiti, dal carattere lussureggiante, generoso e intenso, che l’azienda declina con una cifra stilistica moderna, privilegiando un mix tra legno grande e piccolo per i loro affinamenti. Il Brunello 2017 propone un corredo aromatico che passa dai frutti rossi maturi ai cenni floreali, con lampi speziati a rifinitura. In bocca, il sorso è garbato, dal corredo tannico misurato e dalla progressione lunga e avvolgente.

