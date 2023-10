Réva, Docg Alta Langa Brut SoloNoir 2020

Réva è molto più di un’azienda vitivinicola, è un organismo agricolo, costituito da un insieme di elementi in relazione tra loro. Un luogo dove il bosco dialoga con la vigna, la vigna è parte dei campi coltivati, i campi accolgono l’apicoltura. E la produzione agroalimentare diventa cibo per l’uomo, centro focale dell’offerta del ristorante FRE, all’interno del Resort con sede a Monforte d’Alba, anch’esso parte di questo organismo. Di proprietà di Miroslav Lekes, dal 2011 - che acquistò i primi sei ettari di vigna tra Monforte e Novello -, Réva, oggi con 23 ettari vitati a biologico, per una produzione complessiva di 85.000, ed è gestita da Daniele Gaia, distinguendosi nell’areale tra le più significative operazioni realizzate nel recente passato. Al centro della sua produzione enologica, i classici vini della zona, ben rappresentati da Cru quali Ravera, Cannubi e Lazzarito, declinati con una cifra stilistica sobriamente moderna, attenta più all’equilibrio che sulla concentrazione. Ma c’è anche grande attenzione anche sulla spumantistica di Alta Langa. Pinot Nero in purezza ottenuto dalle uve dei vigneti di Roddino, il SoloNoir 2020 è spumante dai profumi fragranti che rimandano ai piccoli frutti rossi, ai fiori bianchi, ai lieviti e alle spezie. In bocca, il sorso è fragrante e dalla carbonica tendenzialmente vivace, sviluppandosi sapido e chiudendosi con un finale in crescendo.

(fp)

