Ricasoli 1141, Toscana Igt Rosso Casalferro 2018

Una grande espressione di Merlot nel cuore del Chianti Classico, è questo il Casalferro, uno dei vini bandiera d' Ricasoli 1141 - azienda di riferimento del territorio toscano, che nell'edizione 2018 ha introdotto un altro importante tassello in quel processo di ricerca e valorizzazione del variegato patrimonio viticolo circostante il castello di Brolio, avviato già da da diversi anni dal titolare, il Barone Francesco Ricasoli. Il Casalferro, le cui prime bottiglie sono state prodotte nel 1993 inizialmente con base solo Sangiovese, si è via via evoluto; a partire dal '97 è passato ad ospitare anche una percentuale di Merlot e dal 2007 è diventato espressione totale delle migliori uve di Merlot del vigneto di Casalferro. La novità introdotta nella vendemmia 2018 è l'assemblaggio con le uve di Merlot di altri due vigneti tra i 400 e i 500 m sul livello del mare, il Sodacci e il Pecchierino, a suolo composto rispettivamente di Arenarie ed Alberese, tipologie di terreno che si riscontrano anche nella più antica vigna Casalferro e che garantiscono alle uve prodotte freschezza, eleganza e struttura. Nel bicchiere si trova un rosso dal colore rubino intenso, complesso, elegante, dal profilo maturo e mediterraneo, che conquista per la sua armonia gustativa e per la freschezza regalata dalle altitudini dei vigneti, in grado di smussare il frutto, dando spazio a forza e a suadente profondità di struttura.

(Cristina Latessa)

