Ricchi, Doc Garda Merlot Carpino 2017

La pienezza di questo Merlot proviene dall’attenzione alla completa maturazione delle uve, corroborata da un appassimento di 30 giorni in fruttaio e dall’estrazione spinta di sostanze coloranti e polifenoliche grazie alla lunga macerazione. Ne risulta al sorso un’accentuazione delle caratteristiche varietali di morbidezza e rotondità con note di ciliegia, prugna e balsamico, integrate da spezie dolci conferite dalla maturazione per un anno in tonneau di secondo passaggio, seguita da affinamento in bottiglia per tre anni. Color rubino scuro, il Carpino, molto elegante e verticale a dispetto della sua struttura importante, ha grande bevibilità. Cantina Ricchi si trova a Monzambano a poca distanza dal Lago di Garda, sui Colli mantovani, in quell’anfiteatro morenico originatosi dalle ultime due glaciazioni, quando impetuosi corsi d’acqua uscivano dalla bocca del ghiacciaio che allora era il Lago di Garda, portando rocce, sassi, argilla e limi, depositandoli ai propri margini in ampi semicerchi concentrici, che si dischiudono verso la pianura costituendo, appunto, le colline moreniche. Su questi suoli la famiglia Stefanoni fa viticoltura di qualità dal 1930 producendo rinomati vini da vitigni bordolesi, da soli o in taglio, e altri fermi come per esempio Lugana, a cui si aggiungono bollicine metodo classico, etichette che è possibile degustare anche soggiornando nel bel relais di Cantina Ricchi.

