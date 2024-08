Ricci Curbastro, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2014

Il mondo del vino trova spesso delle digressioni inaspettate e a dir poco spiazzanti. Nell’albero genealogico della famiglia Ricci Curbastro al timone dell’azienda di Franciacorta dal 1969, anche uno dei più importanti matematici italiani: Gregorio Ricci Curbastro, il cui lavoro sul calcolo differenziale fu decisivo per l’elaborazione della relatività generale di Albert Einstein, che gliene rese atto pubblicamente. Un accento diverso che, tuttavia, può essere traslato anche nel lavoro rigoroso svolto oggi dall’agronomo Riccardo Ricci Curbastro, che ha saputo costruire un’azienda solida e tra le migliori della denominazione, contando su 32,5 ettari a biologico, per una produzione complessiva di 220.000 bottiglie. A questo si aggiunge anche un’ulteriore attività produttiva della famiglia Ricci Curbastro, di origine romagnola, che dal 2000, produce vini con il progetto Rontana a Brisighella, a qualche km da Faenza. Il Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto è fermentato parte in acciaio e parte in legno, con sosta minima sui lieviti di 60 mesi. La versione 2014 ha colore giallo paglierino dorato, con perlage fine e persistente. Al naso si susseguono toni di frutta gialla matura, cedro candito, cenni floreali, frutta secca e rimandi ai lieviti. In bocca, invece, il sorso è fragrante, sapido e cremoso, dalla carbonica ben dosata, che termina in un finale lungo e continuo, dalla dolce nota di miele a congedo.

(are)

Copyright © 2000/2024