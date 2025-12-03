02-Planeta_manchette_175x100
Italia

LA CURIOSITÀ

Rinasce “Enotria”, la storica rivista di Unione Italiana Vini fondata nel 1921 da Arturo Marescalchi

Prima uscita questo dicembre, stesso mese in cui nel 1895 si riunì per la prima volta a Milano l’Unione Lombarda tra i Negozianti di Vini, futura Uiv

Fondata oltre un secolo fa, nel 1921, dal politico ed enologo Arturo Marescalchi, tra i fautori della nascita delle future leggi sulle Doc - e dopo 14 anni di sospensione - rinasce una storica rivista periodica del vino italiano, specchio dell’evoluzione del comparto vitivinicolo e luogo di riflessione e comunicazione culturale sulla vite e sul vino, con le sue anime scientifica, divulgativa e interdisciplinare: è “Enotria” dell’Unione Italiana Vini - Uiv che, grazie ad un nuovo progetto editoriale, nei 130 dell’associazione, da dicembre 2025, stesso mese in cui nel 1895 si riunì per la prima volta a Milano l’Unione Lombarda tra i Negozianti di Vini, nucleo originario dell’attuale Uiv, e nel 2026, vedrà due uscite l’anno (in formato digitale e cartaceo), nel più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico del settore vitivinicolo nel suo complesso, promosso dai vertici Uiv, Lamberto Frescobaldi e Paolo Castelletti, e raccolto nell’Archivio storico Uiv, diretto da Emanuele Benatti, che guiderà anche la rivista scientifica.

TAG: COMUNICAZIONE, ENOTRIA, RIVISTA SCIENTIFICA, UIV, UNIONE ITALIANA VINI

