Rinasce “Enotria”, la storica rivista di Unione Italiana Vini fondata nel 1921 da Arturo Marescalchi

Fondata oltre un secolo fa, nel 1921, dal politico ed enologo Arturo Marescalchi, tra i fautori della nascita delle future leggi sulle Doc - e dopo 14 anni di sospensione - rinasce una storica rivista periodica del vino italiano, specchio dell’evoluzione del comparto vitivinicolo e luogo di riflessione e comunicazione culturale sulla vite e sul vino, con le sue anime scientifica, divulgativa e interdisciplinare: è “Enotria” dell’Unione Italiana Vini - Uiv che, grazie ad un nuovo progetto editoriale, nei 130 dell’associazione, da dicembre 2025, stesso mese in cui nel 1895 si riunì per la prima volta a Milano l’Unione Lombarda tra i Negozianti di Vini, nucleo originario dell’attuale Uiv, e nel 2026, vedrà due uscite l’anno (in formato digitale e cartaceo), nel più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico del settore vitivinicolo nel suo complesso, promosso dai vertici Uiv, Lamberto Frescobaldi e Paolo Castelletti, e raccolto nell’Archivio storico Uiv, diretto da Emanuele Benatti, che guiderà anche la rivista scientifica.

