Rocca Sveva, Veronese Igt Rosso Nottefonda 2021

Ottenuto da un originale blend a base di Corvina, Pinot Nero e Merlot, raccolto dopo sovramaturazione in pianta e poi ulteriormente appassito su graticci, il Nottefonda subisce un leggero passaggio in legno i cui tempi e modi variano a seconda delle caratteristiche dell’annata. La versione 2021 profuma di piccoli frutti rossi in confettura, rosa, rabarbaro e spezie. In bocca il sorso è rotondo e corposo, dallo sviluppo continuo e dal finale persistente ancora su toni fruttati. Il Gruppo Cadis 1898, nato nel 2022, raccoglie le cantine sociali di Soave, di Illasi, di Montecchia e di Terra del Lago, per un totale di circa 2.000 soci conferitori, dislocate in diversi areali e in pressoché tutte le denominazioni venete più significative, con un parco vigneto che raggiunge i 6.000 ettari di superficie con 7 sedi operative, per una produzione in bottiglie certamente non trascurabile - siamo su una media di 45.000.000 all’anno - e un portafoglio etichette assai variegato. Le terre e le cantine spaziano nell’areale del Garda e in quello del comprensorio del Soave, ma nella vasta produzione aziendale c’è spazio anche per il Lessini, il Prosecco e per la produzione ad Indicazione Geografica Tipica nonché, per la Valpolicella a recitare il ruolo di protagonista sul fronte rossista. Il Gruppo raccoglie i marchi “RoccaSveva”, “Equipe5”, “Maximilian I”, “Poesie”, “SelezioniVenete” e “Villa Rasina-Rocca Alata”.

(fp)

