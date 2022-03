Roccolo Grassi, Docg Amarone della Valpolicella 2016

Da sempre l'Amarone di questa piccola realtà si distingue per qualità e capacità di coniugare bevibilità e ricchezza fruttata. Così accade anche per l'annata 2016, dotata di una bella spina acida che, insieme ad una pregevole articolazione tannica, spinge bene il gran bel frutto lussurioso senza che mai diventi stucchevole o pesante. Ad annunciare questa impostazione, un naso delizioso dove i profumi di frutto maturo sono alleggeriti da note di alloro, timo e spezie rinfrescanti. Roccolo Grassi è una delle stelle più brillanti della Valpolicella enoica, anche se la sua comparsa sul firmamento di questo areale di produzione è piuttosto recente. La cantina di Francesca e Marco Sartori nasce infatti nel 1996 e annovera 14 ettari di vigna, allevata con cura e rispetto del territorio, per una produzione complessiva di 49.000 bottiglie, prevalentemente di vini rossi, ma c’è anche un ettaro di Garganega che alimenta una piccola produzione bianchista. I vigneti, distribuiti in vari appezzamenti, insistono nella valle di Mezzane, una delle “sottozone” della Valpolicella di maggior pregio. Lo stile delle etichette aziendali guarda alla tradizione con buona sintonia con il territorio d’origine e un’esecuzione centrata e priva di sgrammaticature, alla ricerca più della raffinatezza che della potenza. Inutile dire che l’Amarone, insieme al Soave, sono le etichette fondamentali di questa azienda.

(fp)

