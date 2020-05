Roccolo Grassi, Docg Amarone della Valpolicella 2016

Roccolo Grassi è una delle stelle più brillanti della Valpolicella enoica, anche se la sua comparsa sul firmamento di questo areale di produzione è piuttosto recente. La cantina di Francesca e Marco Sartori nasce infatti nel 1996 e annovera 14 ettari di vigna, allevata con cura e rispetto del territorio, per una produzione complessiva di 49.000 bottiglie. I vigneti, distribuiti in vari appezzamenti, insistono nella valle di Mezzane, una delle “sottozone” della Valpolicella con le caratteristiche più particolari, come una situazione climatica, in generale, più fresca che in altre parti dell’areale e terreni caratterizzati da suoli argillo-calcarei. Lo stile delle etichette aziendali guarda alla tradizione con buona sintonia con il territorio d’origine e un’esecuzione centrata e priva di sgrammaticature, alla ricerca più della raffinatezza che della potenza. Inutile dire che l’Amarone è l’etichetta fondamentale di questa azienda. L’annata 2016, affinata per 26 mesi in barrique per la metà di secondo passaggio, consegna agli annali un rosso di grande intensità, struttura e morbidezza. Detto questo, non è un vino pesante, ma piuttosto bilanciato, con tannini dolci e ben estratti, che donano al sorso energia e profondità. I profumi sono molteplici e spaziano dalla frutta in confettura e sotto spirito alle spezie e ai cenni affumicati, fino a una scia raffinata e profonda di erbe amare.

Copyright © 2000/2020