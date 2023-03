Roccolo Grassi, Docg Amarone della Valpolicella 2018

Nell’Amarone della Valpolicella 2018 di Roccolo Grassi, i frutti rossi e neri maturi sono i primi a manifestarsi al naso per lasciare piano piano spazio a sentori balsamici di menta ed eucalipto, erbe aromatiche, note minerali e spezie. La bocca si esprime in perfetto equilibrio tra la ricchezza del frutto, le componenti alcoliche e gliceriche, ben contrapposte ad una generosa ed elegante spalla tannica e soprattutto ad una notevole freschezza acida, facendone un vino di estrema piacevolezza di beva e persistenza aromatica. Roccolo Grassi è una delle stelle più brillanti della Valpolicella enoica, anche se la sua comparsa nel firmamento di questo areale di produzione è piuttosto recente. La cantina di Francesca e Marco Sartori nasce infatti nel 1996 e annovera 14 ettari di vigna, per una produzione complessiva di 49.000 bottiglie, prevalentemente di vini rossi, ma c’è anche un ettaro di Garganega che alimenta una piccola produzione bianchista. I vigneti, distribuiti in vari appezzamenti, insistono nella valle di Mezzane, una delle “sottozone” della Valpolicella di maggior pregio. Lo stile delle etichette aziendali guarda alla tradizione con buona sintonia con il territorio d’origine e un’esecuzione centrata e priva di sgrammaticature, alla ricerca più della raffinatezza che della potenza. Inutile dire che l’Amarone, insieme al Soave, sono le etichette fondamentali di questa azienda.

(are)

Copyright © 2000/2023