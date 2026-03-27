Roco Winery, l’azienda di Herita Usa (famiglia Marzotto), acquisisce i vigneti di Domaine Lumineux 

Prosegue il piano di espansione di Roco Winery, l’azienda vinicola tra le più premiate e blasonate dell’Oregon, interamente controllata da Herita Usa (famiglia Marzotto): acquisiti i vigneti di Domaine Lumineux, che comprende 24 ettari di terreno su Hilltop Lane - una delle aree più ambite della regione vinicola della Willamette Valley, situata nel cuore delle Dundee Hills - di cui 16,6 ettari coltivati a vigneto. La proprietà si trova a meno di 2 chilometri dal luogo in cui furono piantate le prime viti di Pinot Noir in Oregon, nel 1965, ed è stata fondata dal regista Francis Ford Coppola nel 2019, con il nome di Domaine de Broglie. Per la famiglia Marzotto si tratta del quarto investimento nella Willamette Valley; dopo l’acquisto di Roco nel 2021, il gruppo ha continuato a espandere la propria presenza nella regione, con l’acquisto di vigneti a Chehalem Mountains nel 2023 e di Marsh Estate nel 2025. Con quest’ultima acquisizione Roco può ora contare su 44,5 ettari produttivi. Per il 2026 l’acquisizione dei vigneti di Domaine Lumineux non sarà tutto: entro la fine dell’anno, aprirà, infatti, al pubblico la nuova Casa Roco, un’hospitality facility dedicata al brand e ad una selezione di vini italiani nel portfolio di Herita Usa.

Situata nel cuore delle Dundee Hills, Hilltop Lane è una zona tanto idilliaca quanto prestigiosa, caratterizzata da panorami mozzafiato, una natura di rara bellezza e punteggiata da aziende vinicole a conduzione familiare. La proprietà si trova ad un’altitudine compresa tra i 204 e i 265 metri slm: il marchio “Domaine Lumineux” e la relativa sala degustazione di Newberg continueranno ad operare sotto l’attuale proprietà. “Questa ulteriore acquisizione riconferma la nostra convinzione sul potenziale della Willamette Valley e della produzione vinicola dell’Oregon in senso più ampio - commenta Andrea Conzonato, ad Herita Marzotto Wine Estates - da un lato, i segnali di mercato restano incoraggianti, soprattutto per la categoria spumanti e per il Pinot nero; dall’altro, questo importante acquisto garantisce a Roco l’accesso ad alcuni dei migliori siti di Dundee Hills, rafforzando ulteriormente il nostro impegno nella produzione di vini di altissimo livello provenienti dalle AVA più rinomate dell’Oregon”.

Domaine Lumineux appartiene a Francis Ford Coppola, uno dei più famosi e amati registi del mondo, che fin dagli Anni Settanta del Novecento ha investito nel mondo del vino, nella Napa Valley. La famiglia Coppola ha fondato la cantina nel 2019, chiamandola Domaine de Broglie (in onore del fisico teorico francese Louis de Broglie), per poi cambiare nome in Domaine Lumineux nel 2023.

Fondato nel 1935 dal conte Gaetano Marzotto, Herita Marzotto Wine Estates rappresenta molte tra le regioni più belle dell’enologia italiana: Veneto Orientale, Conegliano-Valdobbiadene, Trentino-Alto Adige, Lugana, Franciacorta, Chianti Classico, Maremma e Sardegna. Quasi 800 ettari di vigneti che abbracciano da nord a sud l’intera penisola. A questi si è aggiunta nel 2022 la tenuta Roco Winery in Oregon, Usa. Attraverso i brand Santa Margherita, Torresella, Kettmeir, Ca’ del Bosco, Ca’ Maiol, Lamole di Lamole, Vistarenni, Sassoregale e Cantina Mesa, rappresenta uno dei poli più significativi dell’enologia italiana, con un giro d’affari superiore ai 248 milioni di euro e oltre 25 milioni di bottiglie vendute nel 2024 in oltre 90 Paesi del mondo. Certificata Carbon Neutral dall’esercizio 2024, Herita è di proprietà dei quattro fratelli della terza generazione della famiglia: Gaetano Marzotto alla presidenza, Stefano Marzotto alla vicepresidenza, Luca Marzotto e Nicolò Marzotto, membri del cda. La guida operativa è affidata all’amministratore delegato Andrea Conzonato. I vini sono distribuiti nei cinque continenti con particolare focus su Italia, Canada, Germania e Stati Uniti, dove opera la società controllata d’importazione Santa Margherita Usa Inc., con sede a Miami.

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