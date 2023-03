Roeno, Trevenezie Igt Riesling Renano Collezione di Famiglia 2017

Sul Riesling Renano la Cantina Roeno ha creduto e investito da subito, per dare un plus al territorio di appartenenza, quella Terradeiforti al confine tra le province di Verona e Trento, dalle valli aspre e dure, ricche di colori e sfumature uniche. Un territorio in cui la famiglia Fugatti, che dal 1997 guida l'azienda, si riconosce profondamente, tanto dall'averne narrato caratteristiche e curiosità storiche, legate alle vicende familiari di due secoli, nel libro “Terre di (Non) Confine”. Il Riesling Renano Collezione di Famiglia viene da un cru di due ettari a 400 m. s.l.m sulle pendici del Monte Baldo dove nel 2005 si piantarono barbatelle fatte venire apposta dalla Mosella. L'annata 2017 attualmente in commercio è stata presentata, assieme ad altre sorelle di precedenti annata e all'anteprima 2018 che già si rivela di grande interesse, da Cristina Fugatti e l'enologo Mirko Maccani presso il Roof Garden dell'Hotel Atlante a Roma. Nel calice il Riesling Renano Collezione di Famiglia presenta un colore giallo paglierino molto brillante. Al naso si percepiscono sentori di pesca e biancospino e le note di idrocarburi tipiche del Riesling. In bocca c'è sapidità, aromaticità e una struttura non ingombrante che regala eleganza al sorso. Un’etichetta che la cantina Roeno produce solamente in alcune annate, quando le caratteristiche delle uve sono al top, toccando apici qualitativi davvero notevoli.

(Cristina Latessa)

